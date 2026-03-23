Durante la tarde-noche del sábado, aproximadamente a las 20:25 horas, personal policial recibió un llamado de emergencias por un accidente de tránsito ocurrido entre las calles Santa Fe y Rosario de Santa Fe.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una motocicleta de 300 cc, conducida por un hombre de 46, colisionó con otro rodado similar, de 100 cc, que era manejada por un menor de 16 años.

Ambos damnificados fueron socorridos por el servicio de emergencias SUM, quienes los trasladaron al Hospital Abel Ayerza para realizar los chequeos correspondientes, aunque ingresaron con lesiones leves.

Aún se intentan esclarecer las causas.