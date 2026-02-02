Durante la madrugada del lunes, pasadas la 1:30 horas, tanto personal policial como el cuerpo bomberil y el servicio de emergencias SUM fueron convocados por un siniestro vial ocurrido en la Ruta 9, en el cruce de las calles Rosario de Santa Fe y Córdoba.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una motocicleta que circulaba en sentido este a oeste, conducida por un hombre de 27 años, fue chocada por detrás por otro rodado igual, en el cual se trasladaba otro masculino de 31.

Al llegar los bomberos, trabajaron en conjunto con SUM para trasladar a ambos damnificados al Hospital Abel Ayerza para realizar los controles necesarios.

Aún se intentan esclarecer los hechos.