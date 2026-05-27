En diálogo con el equipo de Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Leones, Rubén Cavallero, nos comentó acerca de lo ocurrido.

En la tarde del sábado, pasadas las 13 horas, el cuerpo bomberil fue convocado por un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta 9, a la altura del kilómetro 473, entre la vecina ciudad y la localidad de San Marcos Sud.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una motocicleta 110 cc. en la que se trasladaban dos mujeres, una de 40 años y otra de 25, sufrió un vuelco en solitario.

Al llegar los bomberos, realizaron los primeros auxilios sobre las dos damnificadas, las cuales fueron trasladadas al Hospital Municipal San Roque, donde ingresaron con politraumatismos y heridas leves.

Aún se intentan esclarecer las causas del hecho.