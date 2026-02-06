Dos Hermanos y un cómplice detenidos por venta de cocaína en Inriville y Los Surgentes.

En el marco de una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, Personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron tres órdenes de allanamientos que culminaron con la detención de tres sujetos mayores de edad(con antecedentes Penales) y el secuestro de estupefacientes en las localidades de Inriville y Los Surgentes.

En la vía Pública, sobre barrio Centro de Los Surgentes, oficiales de la Fuerza intentaron controlar un automóvil con los dos Hermanos investigados. Ambos intentaron emprender la fuga y a los pocos metros quedaron aprendidos.

En la requisa, se incautó dinero en efectivo y elementos de interés para la causa.

Posteriormente, se allanaron tres viviendas en las localidades de Inriville y Los Surgentes.

En las mismas, se logró la aprehensión de un sujeto mayor de edad y la incautación de varias dosis de cocaína, dos motocicletas(con Pedido de secuestro) y evidencias relacionadas al fraccionamiento de sustancias ilícitas.

Según las investigaciones, la banda narco(constituida por dos Hermanos y su cómplice) implementaban la modalidad delivery para la comercialización de estupefacientes y además, realizaban las ventas de drogas en sus viviendas.

Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el narcotráfico con asiento en la ciudad de Marcos Juárez, dispuso el traslado de los detenidos y los secuestros a Sede Judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.

Fuente: FPA.