Durante la tarde del viernes, aproximadamente a las 19:50 horas, personal policial recibió un llamado al 101 por un accidente de tránsito ocurrido entre las calles Rivadavia y Beiró.

Allí, momentos antes, por razones que se intentan esclarecer, una motocicleta Honda Wave, en la que circulaban dos menores de edad, uno de 15 y otro de 17 años, colisionó con un automóvil Volkswagen Gol, conducido por una mujer de 47.

Al llegar la policía, el servicio de emergencias SUM había trasladado a ambos jóvenes al Hospital Abel Ayerza. Por este motivo, en diálogo con la Red Panorama, el director del nosocomio, Agustín Sicardi, brindó mayores detalles al respecto.

El damnificado de 17 años ingresó a Urgencias con diversas lesiones, entre ellas fracturas de una pierna y un brazo, como también un traumatismo de cráneo y cara, con un hematoma interno.

Fue derivado luego a Villa María, donde le hicieron una intervención quirúrgica. Actualmente se encuentra internado allá, cursando el post operatorio.

Por otro lado, el otro menor no sufrió heridas de gravedad.