Durante el sábado pasado, el cuerpo bomberil de la ciudad fue convocado por dos salidas ocurridas durante la tarde.

La primera fue aproximadamente a las 14 horas, cuando realizaron un traslado de una persona desde su domicilio, ubicado en calle Santa Fe al 800, hacia el Hospital Abel Ayerza para su atención médica.

Luego, cerca de las 17 horas, llevaron a cabo el rescate de un menor de edad que estaba atrapado en el ascensor de un edificio ubicado en calle Alem al 500.

El joven no sufrió heridas de gravedad.