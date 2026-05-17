Segunda Fecha del Duatlòn en Marcos Juàrez en el Ovalo.
En Individual:
1 MATÌAS PASTURA MARCOS JUÀREZ
2 JORGE TAPIA MARCOS JUÀREZ
3 EZEQUIEL CONDE CORREA
4 DAVID JUNCAL MARCOS JUÀREZ
5 GUSTAVO NIEVA NOETINGER
6 LUCAS BRACAMONTE NOETINGER
7 JUAN ARROYO MONTE LEÑA
8 LUIS PIANA NOETINGER
9 LEANDRO GILLI J. POSSE
10 LAUTARO GUAJARDO BELL VILLE
Damas:
1 MÒNICA TABORDA MARCOS JUÀREZ
2 MAYRA TOLEDO MARCOS JUÀREZ
3 JULIETA DELLA SANTINA MARCOS JUÀREZ
4 NATALIA MÜLLER CAÑADA DE GÒMEZ
5 NATALIA MARTI J. POSSE
6 RITA GUDIÑO MORRISON
7 MARINA LETCHER MARCOS JUÀREZ
En Postas:
1 MARIANO ERVIN VISSANI-EMMANUEL ANABALÒN BELL VILLE
2 GUSTAVO HERNÀN ROMERO-SEBASTIÀN ALLENDE BELL VILLE
3 ALEJANDRO COLOMINO-DANIEL CONSTANTINO BELL VILLE
4 MARCOS PEREYRA-BERNARDO DÌAZ VILLA NUEVA
5 PABLO RUBIANO-JORGE SALINAS MARCOS JUÀREZ
6 MARCELO FORESI-BRAIAN SGRAZZUTTI MARCOS JUÀREZ
7 LORENA MIRANDA-GABRIEL CABRERA MARCOS JUÀREZ
8 NAZARENO SALVATORI-DANIEL COLOMINO MARCOS JUÀREZ
9 OSCAR FONTANINI-BRAIAN FONTANINI VILLA NUEVA
10 RAMIRO CABRERA-SEBASTIÀN CABRERA CAÑADA DE GÒMEZ