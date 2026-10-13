En diálogo con el equipo de Red Panorama, Osvaldo Perotti, vecino damnificado por un robo ocurrido el sábado por la noche en su vivienda de Alem 752, relató cómo ingresaron los delincuentes y se llevaron distintos elementos de valor.

El hecho habría ocurrido entre las 21 y las 22, cuando la casa estaba vacía. “Entran con una impunidad terrible”, expresó al describir lo sucedido.

Según contó, los delincuentes ingresaron por la parte trasera de la propiedad, luego de acceder a un pasillo y saltar un tapial. Para entrar, rompieron una puerta y dañaron el sistema de alarma, que llegó a sonar durante un breve lapso. Entre los elementos sustraídos mencionó dinero, joyas y dos computadoras que contenían información importante para su trabajo.

Perotti también señaló que cuenta con cámaras de seguridad en su vivienda y que las imágenes podrían aportar datos para identificar a los responsables. De acuerdo con lo observado, un automóvil habría llegado desde el lado de Córdoba cerca de las 20.30 y se habría retirado en la misma dirección alrededor de las 22.20. El material registrado sería entregado a la Policía para avanzar con la investigación.

Sin embargo, uno de los aspectos que más indignación le generó fue la imposibilidad de comunicarse con la Policía cuando descubrió el robo. El vecino explicó que, al regresar y advertir lo ocurrido, llamó reiteradas veces al 101, pero siempre encontraba la línea ocupada. Ante esa situación, su hija se dirigió a la comisaría para informar lo sucedido.

Según relató, en la dependencia policial le habrían explicado que el servicio telefónico de emergencias llevaba dos días desactivado. “¿Cómo hago para llamar a la Policía?”, cuestionó, al plantear la gravedad de que una ciudad como Marcos Juárez no cuente con una vía de comunicación operativa para solicitar asistencia. Si bien aclaró que los efectivos no eran responsables directos de esa falla, reclamó una solución.

En ese sentido, Perotti fue contundente al referirse a la situación: “Dejar una ciudad como Marcos Juárez, cabecera del departamento, con el servicio de emergencia telefónico para la Policía que no funcione, es una desidia”. Además, sostuvo que se trata de un servicio básico que debería estar garantizado y pidió que sus declaraciones sirvan para corregir el problema.

Finalmente, el vecino remarcó que las consecuencias del robo van más allá de las pérdidas materiales y afectan la tranquilidad cotidiana. “El problema más grande no es lo que te robaron, sino la incertidumbre que te dejan para de aquí en adelante”, expresó.

Ahora espera que las imágenes de las cámaras permitan esclarecer el hecho y que se garantice el funcionamiento de una herramienta esencial para la seguridad de los vecinos.