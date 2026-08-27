¡ El 27 Mundial de Billar 5 Quillas ya està en marcha !.

Ayer se llevò a cabo el acto de apertura del 27 Mundial de Billar 5 Quillas 2026, que tiene como sede al Club San Martìn de Marcos Juàrez y se desarrollarà hasta el 30 de Agosto.

El acto fue encabezado por el Presidente del Club San Martìn, Guillermo Cornaglia, y contò con la presencia del Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Naciòn, Daniel Scioli, la intendenta de Marcos Juàrez, Sara Majorel, el Presidente de la Federaciòn Argentina de Billar, Wàlter Mellano, y el vocal de la Agencia Còrdoba Deportes, Mariano Reutemann.

Tambièn estuvieron presentes el Vicepresidente de la Uniòn Mundial de Billar, Fernando Requena, el Presidente de la Confederaciòn Panamericana de Billar, Carlos Rivera, el Vicepresidente de la Federaciòn Argentina de Billar, Gustavo Torregiani, ademàs de autoridades Provinciales y Municipales.

El Mundial llegò a casa.

Durante cinco jornadas, nuestra ciudad recibe a jugadores, delegaciones, dirigentes y aficionados provenientes de 13 Paìses: ALEMANIA, ARGENTINA, AUSTRIA, BÈLGICA, BRASIL, DINAMARCA, ESPAÑA, ITALIA, LUXEMBURGO, REPÙBLICA CHECA, SAN MARINO, SUIZA y URUGUAY.

Ademàs, en paralelo se disputa el 2 Mundial Juvenil Mixto, destinado a jugadores de hasta 22 Años.

Un evento que trasciende lo deportivo y representa una enorme oportunidad para Marcos Juàrez y toda la regiòn, fortaleciendo el turismo, el intercambio cultural y el movimiento econòmico Local.

¡ El mundo del billar està en casa !. Y el Cele es Protagonista !.