En diálogo con el equipo de Red Panorama, el presidente del Aeroclub de Marcos Juárez, Luis ‘Lichi’ Bodello, confirmó la llegada de un nuevo grupo electrógeno al aeródromo local, un equipamiento fundamental para garantizar el funcionamiento del sistema de iluminación de pista.

La incorporación permitirá restablecer el balizamiento, un requisito clave para las operaciones aéreas. “Lo importante es que el generador ya está en Marcos Juárez”, destacó.

Bodello explicó que el inconveniente surgió cuando se dio de baja el sistema de balizamiento por la falta de un segundo generador de energía, exigido por las autoridades aeronáuticas. Según indicó, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) solicitó contar con ese respaldo para mantener la pista iluminada, lo que obligó a iniciar gestiones para conseguir el equipamiento.

En ese sentido, ‘Lichi’ remarcó que la inversión fue realizada por el Gobierno de Córdoba. “La provincia puso toda la plata”, aseguró, y señaló que desde Nación no hubo respuestas a los pedidos realizados. De acuerdo a lo que explicó, el monto necesario rondaba los 10 mil dólares, una cifra importante para una institución como el Aeroclub.

El nuevo generador fue adquirido a una empresa de Marcos Juárez y ya se encuentra en el predio del aeródromo. Bodello detalló que se trata de un equipo moderno, de menor tamaño que los antiguos generadores y con tecnología más eficiente. Además, cuenta con un sistema automático que se activa periódicamente para garantizar su correcto funcionamiento.

Ahora resta retirar los generadores viejos, que pesan cerca de dos toneladas y requieren maquinaria especial para ser trasladados. Las lluvias recientes dificultan el ingreso de grúas al predio, ya que el suelo húmedo provoca que se hundan. “Cuando el terreno se seque un poco vamos a poder sacarlos”, explicó el presidente del Aeroclub.

Una vez finalizada la instalación, el aeródromo recuperará plenamente el sistema de balizamiento y mejorará las condiciones operativas para las aeronaves que utilizan la pista.