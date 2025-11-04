En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el presidente del Aeroclub de Marcos Juárez, Luis Bodello, confirmó que la obra de balizamiento en el aeródromo avanza sin demoras y “marcará un hito para la institución”.

También brindó algunos detalles sobre la instalación del sistema lumínico que permitirá la operatividad nocturna de la pista.

Bodello explicó que los trabajos comenzaron el 3 de noviembre con el soterramiento del cableado perimetral y avanzan a un ritmo superior al previsto. La empresa encargada de la ejecución, se comprometió a finalizar la obra entre el 10 y el 15 de noviembre, contando con el apoyo logístico del municipio y de la comisión del aeroclub.

El dirigente destacó el esfuerzo conjunto que permitió reactivar un proyecto paralizado por problemas administrativos. “Hubo que rehacer todo el proceso, pero encontramos puertas abiertas y colaboración de todos los sectores”, remarcó. La obra, gestionada con respaldo provincial y supervisión de la ANAC, apunta a modernizar la infraestructura aérea local.

El sistema de iluminación contará con más de 100 lámparas y cartelería orientativa para los pilotos, similar a la de los aeropuertos comerciales. Además, funcionará con bajo consumo energético y un respaldo por baterías que asegura autonomía ante cortes de energía. “Es una instalación moderna, segura y eficiente”, afirmó Luis.

Por último, el presidente celebró que la obra finalmente se concrete tras años de gestiones. “Era algo que Marcos Juárez necesitaba y que va a durar muchos años”, expresó.