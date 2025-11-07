El Club Argentino fue sede del Torneo Abierto Nacional de Vóley Femenino.
Durante los días 1 y 2 de Noviembre, el Club Argentino de Marcos Juárez fue escenario de la 11 edición del Torneo Abierto Nacional de Vóley Femenino, una competencia que reunió a más de 400 jugadoras, 50 equipos y 20 clubes provenientes de distintas Provincias del País.
Nuestra institución participó con 8 equipos distribuidos en las categorías Sub 12, Sub 13 y Sub 16, sumando 70 jugadoras albirrojas que representaron con orgullo los colores del club, disfrutando de dos jornadas intensas de deporte, compañerismo y aprendizaje.
Resultados:
Categoría Sub 12:
Copa de Oro:
MATIENZO DE MONTE BUEY
UNIÓN CENTRAL DE VILLA MARÍA
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE
Copa de Plata:
TRINITARIOS DE VILLA MARÍA
PROGRESO DE NOETINGER
Categoría Sub 13:
Copa de Oro:
MATIENZO DE MONTE BUEY
ALIANZA CARRILOBO
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
Copa de Plata:
WILLIAM KEMMIS DE LAS ROSAS
CIUDAD VOLEY BUENOS AIRES
Cat Sub 16:
Copa de Oro:
UNIÓN DE SUNCHALES
CIUDAD VÓLEY BUENOS AIRES
Copa de Plata:
NEWELLS A ROSARIO
NEWELLS B ROSARIO
El Club Argentino agradece a todas las delegaciones participantes al equipo de entrenadores, familias y colaboradores que hicieron posible este momento que ya se convirtió en un clásico del vóley formativo Nacional.
Una nueva edición que reafirma el compromiso del club Argentino con el crecimiento del deporte, la amistad y los valores que unen a la comunidad albirroja.
Felicitaciones a nuestra Sub Comisión, Profes y Padres que nos dieron una mano enorme para que todos los visitantes se sintieran como en su casa y se lleven la mejor imagen de nuestro club y de la ciudad de Marcos Juárez.