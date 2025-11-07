El Club Argentino fue sede del Torneo Abierto Nacional de Vóley Femenino.

Durante los días 1 y 2 de Noviembre, el Club Argentino de Marcos Juárez fue escenario de la 11 edición del Torneo Abierto Nacional de Vóley Femenino, una competencia que reunió a más de 400 jugadoras, 50 equipos y 20 clubes provenientes de distintas Provincias del País.

Nuestra institución participó con 8 equipos distribuidos en las categorías Sub 12, Sub 13 y Sub 16, sumando 70 jugadoras albirrojas que representaron con orgullo los colores del club, disfrutando de dos jornadas intensas de deporte, compañerismo y aprendizaje.

Resultados:

Categoría Sub 12:

Copa de Oro:

MATIENZO DE MONTE BUEY

UNIÓN CENTRAL DE VILLA MARÍA

COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE

Copa de Plata:

TRINITARIOS DE VILLA MARÍA

PROGRESO DE NOETINGER

Categoría Sub 13:

Copa de Oro:

MATIENZO DE MONTE BUEY

ALIANZA CARRILOBO

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ

Copa de Plata:

WILLIAM KEMMIS DE LAS ROSAS

CIUDAD VOLEY BUENOS AIRES

Cat Sub 16:

Copa de Oro:

UNIÓN DE SUNCHALES

CIUDAD VÓLEY BUENOS AIRES

Copa de Plata:

NEWELLS A ROSARIO

NEWELLS B ROSARIO

El Club Argentino agradece a todas las delegaciones participantes al equipo de entrenadores, familias y colaboradores que hicieron posible este momento que ya se convirtió en un clásico del vóley formativo Nacional.

Una nueva edición que reafirma el compromiso del club Argentino con el crecimiento del deporte, la amistad y los valores que unen a la comunidad albirroja.

Felicitaciones a nuestra Sub Comisión, Profes y Padres que nos dieron una mano enorme para que todos los visitantes se sintieran como en su casa y se lleven la mejor imagen de nuestro club y de la ciudad de Marcos Juárez.