En las últimas horas se dio a conocer la información, a través de un comunicado de la Municipalidad de Marcos Juárez, que el Concejo Deliberante convoca a los vecinos a una audiencia general para el tratamiento del Presupuesto General, el Impositivo y las Patentes del año 2026.

Esto se debe a lo establecido en el Artículo Nº 55 de la Carta Orgánica.

El proyecto presupuestario fue aprobado ayer, jueves 13, y ahora los marcosjuarenses lo podrán conocer en detalle.

Por tal motivo, la primer audiencia será el 17 de noviembre a las 12:30, en el Salón de Situación de la Municipalidad. Luego, la segunda se realizará el 25 en el mismo horario y lugar.