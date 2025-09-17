Según la información que se pudo conocer, durante la tarde del lunes, el gobernador Martín Llaryora se hizo presente en el sudeste cordobés para llevar a cabo diversas inauguraciones de obras, tanto en Leones como en Marcos Juárez.

Primero, como era de público conocimiento, en la vecina ciudad participó de la entrega de las 62 viviendas en el nuevo barrio ‘Soñar Leones’. También confirmó un nuevo monto de 500 millones de pesos para la construcción de más casas.

Y, además, habilitó la segunda de 3 fases que tendrá el Parque Industrial de esa localidad. La misma contará con 15 hectáreas más para sumar a las 11 con las que ya cuenta. La tercer etapa ya se encuentra en tramitaciones finales, y se espera que se confirme dentro de muy poco.

Luego, Llaryora se trasladó hacia Marcos Juárez, donde inauguró la nueva estación transformadora de energía con la que cuenta EPEC, que servirá para abastecer a todo el sudeste y algunas localidades de Santa Fe.

Finalmente, se reunió en un ágape con diferentes autoridades e instituciones de la ciudad, donde confirmó el traslado del instituto Bernardo Houssay al nuevo Polo Educativo que se está construyendo acá, a partir del próximo año.

Además, el gobernador expresó que, en los próximos días, se reunirá con autoridades de la Comunidad Regional para firmar un convenio y finalizar el Centro de Rehabilitación que se está realizando lindero al Hospital Abel Ayerza.