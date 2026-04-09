En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el doctor Lisandro Falco, director del servicio de emergencias SUM, presentó el plan de asistencia médica paga para jubilados, una propuesta que ya cuenta con unos 500 abonados y busca dar respuesta a las limitaciones del sistema actual. “Surge como una alternativa ante las dificultades que hoy existen en la atención”, explicó.

El servicio se basa en un abono mensual de 21.000 pesos que incluye una amplia cobertura médica. “Por ese valor tenemos ginecología, cardiología, clínica médica, geriatría, psiquiatría, laboratorio, radiografías y tomografías”, detalló Falco, quien remarcó que el objetivo es brindar contención integral a los adultos mayores.

Además, el sistema incorpora atención médica domiciliaria con guardias activas y refuerzo de profesionales. “Hoy tenemos tres médicos de guardia, incluso uno permanente en la ambulancia”, indicó, anticipando que el esquema está preparado para afrontar el aumento de demanda durante los meses de invierno.

Uno de los puntos centrales es la internación domiciliaria, pensada como alternativa a derivaciones a otras ciudades. Este servicio incluye visitas médicas diarias, enfermería y fisioterapia. “Se evalúa cada caso y, si es posible, se trata al paciente en su casa, que es lo mejor”, explicó el director.

Sin embargo, esta prestación no está incluida en el abono y se maneja con presupuesto previo. “De acuerdo a la complejidad, se arma una cotización y se le informa al paciente antes de comenzar”, señaló Falco. En general, el afiliado cubre alrededor del 40% del costo, aunque el valor final varía según el tratamiento requerido.

El principal interrogante surge en los casos en que el paciente no puede afrontar ese gasto. “Es una situación difícil, vamos a tener solidaridad, pero la empresa no puede sostener esos costos”, admitió. En esos casos, si no se acepta el presupuesto, se activa el sistema tradicional de traslado a centros de mayor complejidad.

El plan aparece como una alternativa innovadora, aunque aún enfrenta el desafío de garantizar acceso equitativo para todos los jubilados.