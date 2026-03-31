En diálogo con el equipo de la Red Panorama, Francisco Iser, intendente de General Roca, analizó el desarrollo de las elecciones internas del PRO, que se llevaron a cabo en distintos puntos de la provincia y tuvieron su correlato en el departamento Marcos Juárez.

El dirigente destacó la importancia del proceso para ordenar la vida interna del partido y comenzar una nueva etapa de organización.

Según explicó, la elección se desarrolló por departamentos, con algunas dificultades para conformar listas en todos los distritos. Por cuestiones económicas y logísticas, se decidió unificar seccionales en varios casos. En Marcos Juárez, la votación se realizó en el Club Argentino, donde se concentraron los afiliados de la región.

En ese marco, participaron unas 90 personas en todo el departamento, de las cuales 70 votaron en la ciudad. “Es como una elección común, pero mucho más chica, porque votan solo los afiliados”, explicó Iser, quien valoró la concurrencia teniendo en cuenta que finalmente hubo una sola lista en competencia.

La elección estuvo marcada por la baja de la lista opositora un día antes de los comicios. “Nos sorprendió un montón porque habían hecho todo el esfuerzo previo para competir”, señaló el dirigente. A pesar de esto, se decidió avanzar con el acto electoral, lo que derivó en que todos los votos fueran para su espacio.

De cara al futuro político local, Iser se refirió a la posibilidad de una candidatura de Pedro Dellarossa y remarcó que dependerá de una decisión personal. “Si Pedro decide ser candidato, nos vamos a sentar a hablar”, expresó, y agregó que “primero tiene que estar la decisión de la persona; cuando se impone a alguien, termina mal”.

En ese sentido, explicó que la definición de candidaturas estará en manos de los órganos partidarios. De manera indirecta, indicó que será la asamblea quien tenga un rol clave en ese proceso, al tiempo que subrayó la necesidad de construir un partido más abierto y con mayor participación de dirigentes y afiliados.

“Acá lo definimos los cordobeses”, afirmó Iser al referirse a la autonomía partidaria, y planteó como desafío “ampliar” la base de afiliados y “fortalecer” la estructura local del PRO.

Con estas elecciones, quedó estipulado que el nuevo presidente del partido es Oscar Tamis.