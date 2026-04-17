El Servicio Meteorològico Nacional realizarà un Apagòn Informativo el pròximo 24 de Abril es en respuesta al anuncio de despidos.

El Servicio Meteorològico Nacional SMN realizarà el pròximo 24 de Abril un apagòn informativo, en respuesta al recorte de personal y recursos que, segùn el sindicato, compromete la seguridad aèrea y la operatividad del sistema meteorològico.

La medida suspende la difusiòn oficial de pronòsticos y alertas en plataformas del organismo durante una jornada para reclamar por el futuro laboral del Personal.

Los trabajadores anunciaron que el corte està fijado para el viernes 24 de abril: comenzarà a las 05:00 de la mañana y se retomarà a las 12:00 del mediodìa, segùn comunicaron los delegados.