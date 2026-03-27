Durante los últimos días, y en el marco del año electoral que surge en Marcos Juárez, diversos protagonistas suenan para ocupar las listas que se votarán el próximo septiembre.

Uno de los nombres que ha marcado importancia es el del abogado Diego Barovero, quien confirmó su candidatura como concejal a diversos medios de la ciudad.

Aunque aún se desconoce con qué partido se presentará, si aclaró que en los próximos días se reunirá con los diversos dirigentes para analizar todas las alternativas.

De esta manera, el panorama electoral de Marcos Juárez empieza a tomar forma para los siguientes meses.