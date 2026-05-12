La Municipalidad de Marcos Juárez dio a conocer, a través de un comunicado en conjunto con la Junta Electoral, que ya se ha publicado el padrón electoral provisorio.

El mismo ya se encuentra publicado en la página web del municipio, https://www.mmj.gob.ar/ en el sector que figura ‘PADRÓN ELECTORAL MUNICIPAL’.

A su vez, para aquellos que no utilizan los dispositivos, o que prefieren revisarlo en persona, pueden hacerlo en la mesa de entrada de la muni, como también en la sucursal de Correo Argentino, ubicada en calle Alem.

Las fechas para constatar los datos son desde el lunes 11 de mayo hasta el 3 de julio, y aquellos que no figuren inscriptos o que tengan algún dato erróneo, deben acercarse con su DNI a la oficina de la Junta Electoral, la cual está en Yrigoyen al 959, entre el 18 de junio y el 3 de julio, de 9 a 12 horas.

Para ello es necesario cumplir con los requisitos indicados, uno de los más importantes es residir en Marcos Juárez y tenerlo constatado en la documentación.