Primera Etapa del Polo Educativo Terminada:

Nos comprometimos con la Universidad Provincial de Còrdoba y el Gobierno de Còrdoba a terminar el Polo Educativo en Abril de este 2026 cumplimos.

Esperamos la visita del Gobernador Martìn Llaryora para compartir con nuestra ciudad la inauguraciòn oficial y que nuestros estudiantes empiecen a recorrer sus aulas.

Al igual que antes, nos volvemos a comprometer para finalizar la segunda y tercera etapa para Diciembre 2026 cuando recibamos el financiamiento restante.

Municipalidad de Marcos Juàrez.