Torneo Intercolegial de Ajedrez 2025:

El sábado 27 de Septiembre vivimos una gran jornada en el Hogar de Día con la realización del 2 Torneo Intercolegial de Ajedrez, organizado por la Secretaría de Cultura y Deportes junto al Taller Municipal de Ajedrez. Mas de 20 estudiantes de escuelas Primarias y Secundarias de Marcos Juárez.

Participaron en una competencia que combinó estrategia, concentración y camaradería.

El torneo se jugó a 5 rondas por sistema suizo, con partidas muy parejas que mantuvieron la expectativa hasta la última jugada.

Categoría Secundaría:

El título quedó en manos de Dylan Román IPET 51 1 Año, quien sorprendió en la última y se consagró Campeón, El segundo puesto fue para Ignacio Irala Ipet 51 6 año y el tercer lugar para Bautista Guevara Ipea 209 5 año).

Categoría Primaria:

El Campeón fue Sabino Bollatti IEEL 6 grado, seguido de cerca por Patricio Alarcón Patricias Argentinas 5 grado y Benito Bollati IEEL 6 grado.

Además se destacó Ignacio Deconinck Rivadavia 2 grado, único invicto del torneo.

También se entregaron Premios estímulo a los más pequeños, reconocimientos a los mejores jugadoras femeninas y se realizaron sorteos entre los participantes.

Felicitamos a todos los chicos y chicas por su entusiasmo, y agradecemos a las familias que acompañaron durante toda la tarde. ¡Un verdadero encuentro educativo, deportivo y cultural !.