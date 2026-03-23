El día 21 de Marzo del 2026 Salida de Guardia de Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez por traslado de Persona.

Aproximadamente a las 14:00 horas, trasladamos al Hospital a una Persona desde su domicilio en calle Santa Fe al 800 para su atención médica.

El día 21 de Marzo Salida de Guardia de Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez por rescate de Persona.

A las 17:00 horas, procedimos al rescate de un menor atrapado en el ascensor del edificio ubicado en calle Alem al 500.

Trabajamos con una Unidad y 5 Bomberos.

Fuente: Asociación de Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez.