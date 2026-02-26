En diálogo con el equipo de Red Panorama, el jefe de Bomberos de Marcos Juárez, Diego Buffa, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido.

Durante la tarde del miércoles, aproximadamente a las 19 horas, los vecinos de la localidad quedaron sorprendidos ante la difusión del cuerpo bomberil por la búsqueda de César M., un joven de 17 años que había desaparecido momentos antes.

Los primeros rastrillajes, según lo comentado por Buffa, iniciaron en los lugares que frecuentaba el joven, como los clubes y espacios verdes. Luego, a través de cámaras de seguridad que analizó la Policía, pudieron detectar que, pasadas las 15 horas, lo observaron por Avellaneda, entre Jujuy y Alvear.

Haciendo una ruta hipotética, sumado a los testimonios que daban los vecinos sobre los lugares donde los vieron, todo daba a entender que el chico se habría dirigido hacia la Ruta 9.

Y esto se confirmó cuando, aproximadamente a las 21 horas, una mujer oriunda de Tortugas se comunicó con las autoridades y testificó haberlo visto caminando a un lado de la Autopista, mano hacia Rosario, entre General Roca y Tortugas.

Además de las investigaciones, el jefe de Bomberos comentó que trabajaron con sus compañeros de Cañada de Gómez, quienes tienen un drone térmico, el cual detecta las temperaturas de las superficies, para sobrevolar el camino y ver si se encontraba por allí.

Luego, cerca de las 4:25 de la madrugada, la familia y las autoridades recibieron un informe de Prefectura que el muchacho se encontraba en Rosario, bajo el cuidado de los uniformados.

Aún se desconoce cómo llegó a la ciudad César. Por otro lado, los socorristas comentaron a Panorama que sus familiares ya viajaron hacia la localidad santafesina y ya se encontraría nuevamente en Marcos Juárez en las próximas horas.

César Misaña es un varón de 17 años, quien aparentemente pertenecería al Trastorno del Espectro Autista. En el momento de la desaparición vestía una remera de Veteranos de Malvinas y un pantalón corto de jogging negro con rayas blancas.