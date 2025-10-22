Municipalidad de Marcos Juárez.
Entregamos la Casa 247:
El viernes 24 de Octubre a las 12:00 horas se entrega la vivienda 247 del Promuvi.
La casa está ubicada en calle 8 de Septiembre 1565, Barrio Las Lomas. El adjudicatario es Franco Comba.
