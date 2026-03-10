En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el comisario Luciano Vélez nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido.

Durante la mañana del lunes, el personal policial recibió un llamado de emergencias al 101 por un robo ocurrido en la ex fábrica Prats, ahora de Metalfor, ubicada sobre Ruta 9.

Allí, según lo testificado por los empleados, habría ingresado un sujeto, luego de pasearse por diversos lugares de la planta, se habría llevado varios rollos de cobre que utilizan para trabajar, como también electrodomésticos de las oficinas, entre los que había un televisor y una pava eléctrica.

Rápidamente, mediante investigaciones y realizando un recorrido por la zona, la policía pudo ver a un sujeto en cercanías del lugar, el cual se trasladaba con unas bolsas como las que había en la fábrica. Cuando notó la presencia de los uniformados se dio a la fuga, y se le cayeron algunos elementos que había sustraído.

Luego, momentos más tarde, mientras se hacía otro rastrillaje en la ciudad, el malhechor fue encontrado en una clínica de la ciudad.

Fue aprehendido y trasladado a la comisaría local, donde aún está alojado. Además se incautaron las otras cosas robadas.

El sujeto es mayor de edad y cuenta con antecedentes por hechos similares.