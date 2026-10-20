En diálogo con el equipo de Red Panorama, el concejal electo de Generación Marcos Juárez, Santiago Lambertucci, se refirió a la renovación de contratos municipales cuando faltan dos meses para el cambio de gobierno.

“La renovación del contrato afectando a las gestiones futuras, por ahí habría que evaluarlo, consensuarlo”, expresó al analizar las decisiones administrativas que condicionarán a la próxima gestión.

Según explicó, el municipio cuenta con distintas modalidades de contratación, entre ellas la planta permanente, los contratos administrativos, los prestadores de servicios y los trabajadores cooperativizados. Sobre los acuerdos renovados, indicó que “se han renovado los contratos por seis meses” y que los vencimientos serían el 31 de marzo del año próximo.

Consultado sobre si las renovaciones se realizaron después de las elecciones, Lambertucci respondió: “Si no me falla la memoria, porque leí un par de contratos, me parece que lo hicieron, digamos, por seis meses: octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo”. También señaló que recibió información sobre incorporaciones de personal durante junio y julio, aunque aclaró que no contaba con todos los detalles.

Al referirse a la posibilidad de que las decisiones actuales condicionen al próximo intendente, sostuvo que “también le va a dar la posibilidad al intendente nuevo de ir evaluando, de conociendo a la gente”. En ese sentido, remarcó que será la futura administración la que deberá analizar el personal y las modalidades de contratación vigentes.

En relación con la cantidad de trabajadores municipales, Lambertucci estimó que, al considerar todas las modalidades de contratación, la Municipalidad cuenta con “alrededor de 700 empleados”. Sin embargo, aclaró que no tenía información específica sobre la cantidad de personas que integran el área de Recursos Humanos, luego de que se mencionara durante la entrevista la posible existencia de nueve integrantes.

Por último, el concejal electo se refirió al peso de los salarios sobre los ingresos municipales y recordó que, según el balance del año anterior, representaban aproximadamente el 50% de los recursos efectivamente ingresados. “Yo calculo que este año, cuando se rinda el balance, va a afectar más del 50%, porque incluso hubo una baja en la recaudación”, advirtió, al señalar que esa situación podría incrementar la presión sobre las cuentas municipales.