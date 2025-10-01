En diálogo con el equipo de la Red Panorama, Damián Becchio, coordinador de fútbol infantil del club San Martín, relató los incidentes ocurridos en un encuentro frente a Defensores de San Antonio de Litín.

Según explicó, la fecha ya había sido suspendida por hechos de violencia anteriores en la liga, y el episodio reciente volvió a encender las alarmas en el fútbol formativo de la región.

El entrenador detalló que a los 20 minutos del primer tiempo se produjo una pelea entre jugadores de ambos equipos, todos de entre 15 y 16 años.

En pocos segundos, los chicos fueron separados y el partido continuó, aunque se registraron tres expulsiones, la de un jugador de San Martín y dos de San Antonio de Litín. La rápida intervención de árbitros y delegados permitió que la situación no pasara a mayores.

Sin embargo, la tensión aumentó cuando la madre de uno de los jugadores visitantes saltó una reja para acercarse a su hijo.

Becchio aclaró que la mujer ingresó unos segundos y se retiró inmediatamente tras la intervención de la delegada de San Antonio de Litín. El gesto fue controlado sin violencia y no afectó la continuidad del juego, aunque dejó en evidencia la presión que muchas veces ejercen los padres en estos encuentros.

Otro episodio menor se registró en la tribuna, cuando un simpatizante local lanzó un grito ofensivo hacia los visitantes. El entrenador reconoció que hubo una reacción irónica por parte del público rival, pero destacó que no pasó a mayores. “Gracias a Dios la situación no escaló”, señaló, al remarcar que el comportamiento general fue correcto a pesar del tenso contexto.

Finalmente, Becchio subrayó la importancia de que los padres comprendan que se trata de adolescentes que deben disfrutar del deporte y no vivirlo con violencia. “No hay nada que ocultar, cada uno es responsable de lo que pasa en la cancha”, afirmó, destacando el rol de los delegados y árbitros para evitar un desenlace más grave en un partido que debía ser de formación y aprendizaje.

Luego, en comunicación con la Panorama, Luis Valles, presidente de la Liga Bellvillense de Fútbol, explicó que los hechos de violencia registrados en distintas canchas motivaron la suspensión de toda la fecha del fútbol infantil.

Señaló que en un mismo fin de semana se registraron incidentes en Marcos Juárez, Cintra, Ordóñez y Bell Ville, lo que llevó a la dirigencia a tomar medidas inmediatas. “Estamos formando personas, y lo que se vio no es el ejemplo que queremos dar”, remarcó.

El dirigente adelantó que si los episodios se repiten, la Liga podría implementar sanciones más duras, como disputar jornadas sin público. “Esto es una medida de concientización. Si no da resultado, habrá que buscar otras alternativas más fuertes, pero no podemos seguir así”, sostuvo Valles.

También recordó que hay clubes que ya lograron resultados positivos al excluir a los hinchas violentos de los estadios.

Además, Valles confirmó que desde el próximo fin de semana se retomará la competencia bajo nuevas reglas, como que los equipos cuyos partidos se suspendan por agresiones de padres o hinchas serán eliminados automáticamente del torneo.

También se sancionará a entrenadores con reiteradas expulsiones, quitándoles la licencia por toda la temporada. “El trabajo debe ser en conjunto: Liga, árbitros, clubes y familias. Solo así lograremos que el fútbol infantil vuelva a ser un espacio de formación y disfrute”, concluyó.