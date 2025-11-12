En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el doctor Jesús Ochoa, de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Abel Ayerza, nos brindó mayores novedades sobre el estado de salud del damnificado.

El pasado viernes, en cercanías de la localidad de Cruz Alta, un accidente en solitario dejó como saldo un hombre de 70 años con lesiones de gravedad, el cual fue luego trasladado al nosocomio de Marcos Juárez.

Por tal motivo, el doctor Ochoa expresó que ingresó con una hemorragia interna, ya que había sufrido la rotura de unos vasos sanguíneos en una arteria a la altura del abdomen, además de otras lesiones a nivel intestinal.

Fue intervenido quirúrgicamente y luego quedó internado en la UTI, sedado y con respirador. Sobre esto, el médico detalló que está “relativamente estable” y que evoluciona día a día.

En estos momentos, además, están intentando sacarle la respiración asistida para continuar con la mejoría. “Estamos a mitad de camino, con una mejoría, pero a la mitad” comentó Ochoa.

Desde el área de salud analizan diariamente la evolución del damnificado para poder trasladarlo a una sala normal en los próximos días.