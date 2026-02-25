Durante la mañana de hoy, diversos trascendidos llegaron al equipo de la Red Panorama sobre lo ocurrido con uno de los accidentados del fin de semana.

En la madrugada del domingo, Néstor Battistella circulaba con su bicicleta por el sector sur de la Circunvalación, en cercanías de la rotonda de ingreso al Parque Loinas, cuando un automóvil Renault Megane, conducido por una mujer de 56 años, lo embistió.

El accidentado fue trasladado por el servicio de emergencias al Hospital Abel Ayerza, donde ingresó con un estado crítico y quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva, con pronóstico reservado.

Luego, hoy miércoles por la mañana se conoció la noticia de que Battistella, de 73 años, falleció debido a las heridas que tuvo en el siniestro vial.

Aún se desconocen las causas del hecho.