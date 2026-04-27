Durante el domingo, los vecinos de Marcos Juárez recibieron la triste noticia de que, a sus 62 años, falleció el Secretario de la UEPC en la ciudad, Luis Miravalles.

Desde la entidad despidieron a Luis, recordando su trayectoria y su paso por la Unión de Educadores de la Provincia. «Seguiremos honrando su legado con la convicciòn de que la defensa de la escuela Pùblica y los derechos de las y los trabajadores de la educaciòn es nuestra lucha inclaudicable», agregaron en su comunicado.

Hoy lunes se realiza el velatorio en las salas de Coyspu, y luego, a las 16 horas, será sepultado en el Cementerio Parque Solar del Recuerdo.

Desde Red Panorama enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos.