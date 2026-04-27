UEPC Delegaciòn Marcos Juàrez:

Lamentamos profundamente la partida de nuestro Secretario General, compañero y amigo.

Todo el respecto y reconocimiento a quien ha sido un incansable defensor de las escuelas y los trabajadores de la educaciòn del Departamento Marcos Juàrez.

Consejo Delegado Departamental:

Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro compañero Luis Alberto Miravalles,Secretario General de UEPC Delegaciòn Marcos Juàrez.

Su compromiso con la educaciòn Pùblica, su vocaciòn de Lucha y su permanente acompañamiento a las y los docentes dejan una huella imborrable en nuestra organizaciòn sindical y en cada escuela del departamento.

En este momento de inmensa tristeza, abrazamos con todo nuestro cariño a su Familia, amistades y a cada compañera y compañero que compartiò su camino.Seguiremos honrando su legado con la convicciòn de que la defensa de la escuela Pùblica y los derechos de las y los trabajadores de la educaciòn es nuestra lucha inclaudicable.

Hasta siempre, compañero.

Consejo Delegado Departamental.

Marcos Juàrez.