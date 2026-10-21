Durante las últimas horas se dieron a conocer más novedades sobre el siniestro ocurrido en Ruta 65 el fin de semana, donde fallecieron 3 personas al chocar un automóvil y una camioneta. Según los nuevos datos, aparentemente el conductor del rodado mayor sería oriundo de Marcos Juárez.

En primer instancia el equipo de Red Panorama había podido dialogar con el colega Pablo Amadei de Renacer Regional de Las Rosas, quien brindó la información inicial. Luego, este medio logró receptar la palabra de la periodista Luisa Giménez, quien había entrevistado al subjefe del cuerpo de Bomberos de San Genaro.

El accidente ocurrió entre las localidades de Estación Díaz y Monje, en el departamento San Jerónimo. Según explicó el subjefe de Bomberos, recibieron un llamado de la comisaría de Díaz que alertaba sobre el choque y advertía que había víctimas fatales. Tres dotaciones partieron desde el Club Sportivo Rivadavia y, al llegar al lugar, encontraron tres personas fallecidas y otras dos con diversas lesiones.

De acuerdo con el relato del bombero a Radio Regional, los jóvenes viajaban en un automóvil que venía desde Estación Díaz. El vehículo había sufrido la pinchadura de una cubierta y sus ocupantes se encontraban realizando la reparación cuando se produjo el impacto. Al llegar los equipos de emergencia, el auto estaba sobre la banquina, próximo a la cuneta, y la camioneta también había quedado en ese sector.

Consultado sobre la mecánica del accidente, el subjefe señaló que, según la información recogida en el lugar, la colisión se produjo sobre la banquina, donde se encontraba detenido el automóvil. La camioneta circulaba en sentido este-oeste, desde Díaz hacia Monje, mientras que el otro vehículo estaba estacionado en sentido contrario, por lo que estiman que el choque se produjo de manera frontal.

Los dos sobrevivientes del vehículo menor fueron asistidos y trasladados para recibir atención médica, mientras que el conductor de la camioneta, que viajaba solo y no presentaba lesiones visibles, también fue derivado al centro de salud de San Genaro.

La novedad llegó al conocerse cuando se confirmó que el ocupante de la camioneta es de Marcos Juárez, aunque, según opiniones de diversos colegas, desde la policía no estarían brindando los datos filiatorios del sujeto, aunque se desconoce el porqué de esta decisión.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Franco Coleman, de 36 años, y Agustín Coleman, de 29, ambos hermanos y oriundos de Estación Díaz; además de Luis Suárez, de 30, residente de Barrancas.

La investigación continúa para establecer las circunstancias del choque.