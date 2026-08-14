¡ Festejamos el dìa del Niño en Marcos Juàrez !.

Se viene un fin de semana lleno de diversiòn para disfrutar en familia.

Domingo 16 de Agosto:

14:00 a 18:30 horas.

Predio del Ferrocarril.

Feria de Emprendedores.

Juegos de Piso Gigantes.

20 Inflables.

Juegos de Kermès.

Y el Lunes 17 de Agosto, ¡ Fiesta a lo grande con el Show de Topa !.

Lunes 17 de Agosto:

14:00 a 18:30 horas

Predio del Ferrocarril.

Dos jornadas para que los màs chicos disfruten jueguen y vivan un Dìa del Niño inolvidable.

¡ Los esperamos !.