¡ Festejamos el dìa del Niño en Marcos Juàrez !.
Se viene un fin de semana lleno de diversiòn para disfrutar en familia.
Domingo 16 de Agosto:
14:00 a 18:30 horas.
Predio del Ferrocarril.
Feria de Emprendedores.
Juegos de Piso Gigantes.
20 Inflables.
Juegos de Kermès.
Y el Lunes 17 de Agosto, ¡ Fiesta a lo grande con el Show de Topa !.
Lunes 17 de Agosto:
14:00 a 18:30 horas
Predio del Ferrocarril.
Dos jornadas para que los màs chicos disfruten jueguen y vivan un Dìa del Niño inolvidable.
¡ Los esperamos !.