La Municipalidad de Marcos Juárez dio a conocer, en las últimas horas, que la primera noche de la Fiesta Provincial del Corazón Productivo del País sufrió un cambio en la ubicación, ya que, sólo por hoy, pasará a realizarse en La Cantera.

Esto se debe a, como detallaron en el comunicado, los pronósticos del clima desfavorables para realizarlo al aire libre que están estipulados para el viernes.

La apertura de puertas no será a las 22 sino a las 00, y el baile de Euge Quevedo y LBC será de 1 a 5 de la madrugada. Además comenzarán con los artistas locales.

El bufet estará a cargo de los clubes de la ciudad y está prohibido el ingreso con reposeras y conservadoras.

Por último, los menores deben ingresar acompañados por un adulto, y se le cobrará entrada a los mayores de 5 años.