Fiesta Nacional de la Siembra Directa y Expoitai en Monte Buey.

Viernes 7, Sábado 8 y Domingo 9 de Noviembre.

Viernes 7 de Noviembre:

Acto Inaugural 24 Fiesta Nacional de la Siembra Directa y 53 Expoitai.

Peña del Expositor.

Los Agro Influencer.

Esc. de Danzas del Festival del Malambo.

Bandidos Rurales y Cuarte folk.

Sábado 08 de Noviembre:

Desde las 11 Apertura de la muestra comercial, industrial, agropecuaria y de servicios.

Presencia de los Agro Influencer.

Automodelismo.

Desde las 18 horas en el Sum .

Escuela de Danzas Nativas.

Alpazuma.

Grupo Infanto Juvenil.

Entrega de Premios.

Concurso Semilla de Soja, Premios Stand Expositor.

Pietro Oliva.

Lunáticos.

Grupo de Danzas.

Renacer Criollo.

Atrevidos.

Sacheros Dúo.

Escenario Mayor desde las 23:30 horas

SOLTAME CUMBIA Y QºLOKURA.

Domingo 09 de Noviembre.

CAMPEDRINOS y ESTELARES.

Ampliaremos.