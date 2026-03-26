Fin de semana de competencia para el Vóley del Club Argentino.

El viernes, nuestra Primera División disputo la 2 Fecha del Sudeste Cordobés, cayendo 2-3 frente a Corralense en un Partido muy parejo que se definió en el quinto set. El encuentro contó con un gran marco de Público, com más de 100 Personas acompañando y alentando a nuestro equipo.

Fue un duelo intenso que se terminó definiendo por detalles en el último set, donde el rival logró una buena racha de saques y no pudimos rotar con eficacia. A seguir trabajando y pensando en lo que viene la próxima fecha será como visitantes ante Complejo.

El sábado 21 de Marzo se disputó el Primer Grand Prix Sub 14 y Sub 18 en Complejo de Justiniano Posse, con los siguientes resultados:

Sub 14 B:

0/2 vs. Matienzo A.

0/2 vs. Corralense.

2/0 vs. Sporting B.

0/2 vs. Complejo.

6 Posición General.

Sub 14 A:

2/0 vs. Sporting A.

1/2 vs. Matienzo B.

2/1 vs. Complejo.

2/0 vs. Corralense.

3 Posición.

Sub 18:

2/0 vs. Social de Los Surgentes Invitado.

1/2 vs. Corralense.

0/2 v. Complejo.

5 Posición.

Además, el Lunes 23 de Marzo. se llevaron a cabo amistosos en nuestro club frente a Almafuerte de Las Rosas, en Las categorías Sub 13, y Sub 14 fue una gran jornada que se desarrolló desde las 10:00 hasta las 16:00 hs, con un muy buen marco de Público acompañando a nuestras jugadoras.

¡ A seguir creciendo y sumando experiencia !.

Último Entrenamiento rumbo al Interasociativo:

El pasado 22 de Marzo se llevó a cabo en nuestras instalaciones el ùltimo entrenamiento del seleccionado Sub 14 de la AVSEC, de cara al Torneo Interasociativo que se disputará el próximo Interasociativo que se disputarà el pròximo domingo 29 de Marzo, en la localidad de Devoto. Este importante certamen reùne a los seleccionados de todas las asociaciones de la Provincia.

En la jornada participaron jugadoras de los Clubes Bell, Matienzo, Corralense, Rivadavia, Sporting y Argentino, en un trabajo conjunto que refleja el crecimiento y el compromiso del vóley regional. Desde nuestra institución, felicitamos a nuestras representantes:

LIOTTA GIULIA,

LUJÀN ANDINA.

ROSENDO MAGALÌ.

LESCANO MARTINA.

FUNES JULIÀN.

¡ Los deseamos el mayor de los èxitos en este gran desafìo !.