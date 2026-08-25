La Fórmula Renault Plus corrió en el Autódromo Oscar Cabalen.
En la Primera Carrera:
1 NICOLÁS LOMBARDI VILLA CARLOS PAZ
2 JOAQUÍN ALZAMENDI MONTE MAÍZ
3 JUAN BAUTISTA DELLA SANTINA MARCOS JUÁREZ TEAM DELLA SANTINA
4 IGNACIO HERLEIN VILLA ALLENDE
5 CRISTIÁN ALBUIXECH RÍO CUARTO
6 FRANCISCO OLMOS LA CALERA
7 ANGEL BAUTISTA MARINO LOS SURGENTES TEAM FAURO SPORT
No Clasificaron: LUCAS FORNERO LAS VARILLAS y GERÓNIMO CASALE JUSTO DARAK TEAM FAURO SPORT
En la Segunda Carrera:
1 NICOLÁS LOMBARDI VILLA CARLOS PAZ
2 JUAN BAUTISTA DELLA SANTINA MARCOS JUÁREZ TEAM DELLA SANTINA
3 LUCAS FORNERO LAS VARILLAS