FPA cerró un punto de venta y secuestró cocaína en Bell Ville.

Tras una intensa investigación, dirigida por el Ministerio Público Fiscal, efectivos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron un allanamiento y secuestraron drogas ilícitas en la ciudad de Bell Ville.

El operativo se desarrolló en Bv. Illia s/n de la Ciudad antes mencionada, logrando cerrar un punto de venta e incautar varias dosis de cocaína, $ 246000 y elementos relacionados a la causa.

Las autoridades de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de Bell Ville, ordenaron la remisión de los elementos secuestrados y su traslado a sede judicial.

Fuente: FPA.