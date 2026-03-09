FPA desbarató una organización narco que operaba en Corral de Bustos: Seis detenidos.

Luego de intensas tareas de investigaciones durante diez meses, Personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico desarrolló un operativo que permitió allanar siete domicilios y cerrar cuatro puntos de venta en la ciudad de Corral de Bustos.

Las órdenes de irrupción tuvieron lugar en las calles Corrientes al 900, Colón s/n, Catamarca al 800 y Defensa s/n de la ciudad mencionada.

En los domicilios se detuvieron a seis Personas mayores de edad(tres Hombres y tres Mujeres) que pertenecían a una organización narco Familiar dedicada a la comercialización de estupefacientes.

Todos contaban con antecedentes previos por venta de estupefacientes.

Durante el registro de los domicilios allanados se logró incautar un arma de fuego cal 32, dos vehículos que utilizaban para realizar delivery de drogas en diversos puntos de la ciudad y elementos relacionados a la causa. Cabe destacar que tres de los puntos de venta se encontraban a metros de un colegio y un Jardín de Infantes.

Para concluir, la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de Marcos Juárez ordenó la remisión de lo secuestrado y el traslado de los aprehendidos a sede Judicial. quedando imputados por comercialización de estupefacientes Agravada en concordancia a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737.

Fuente: FPA.