FPA desbaratò una organizaciòn narco que realizaba delivery de drogas en localidades del Departamento Marcos Juàrez

En una investigaciòn dirigida por el Ministerio Pùblico Fiscal, oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotràfico realizaron siete allanamientos, desbarataron una organizaciòn narco y detuvieron a siete Personas mayores de edad(cinco Hombres y dos Mujeres) en localidades del Departamento Marcos Juàrez.

Grupos operativos cumplimentaron las irrupciones en tres viviendas ubicadas en la localidades de General Baldissera(3) e Isla Verde(4).

En los registros, se incautaron 218 dosis de marihuana y 68 de cocaìna, semillas de cannabis sativa, $ 358100, un arma de fuego, once cartuchos, un automòvil, una motocicleta y elementos de interès para la causa. Durante los procedimientos, se realizaron la detenciòn de cinco Hombres(23, 25, 32, 53,55 años) y dos Mujeres(30,37).

Caber destacar que el operativo permitiò desmantelar un organismo narco familiar que realiza la venta de drogas bajo la modalidad Kiosco, en Isla Verde y General Baldissera. A su vez, realizaban delivery para la entrega de estupefacientes en Inriville, Corral de Bustos, Los Surgentes y Monte Buey.

Para concluir, autoridades de la Fiscalìa del Fuero de Lucha contra el Narcotràfico con asiento en la ciudad de Marcos Juàrez ordenaron la remisiòn de lo incautado y el traslado de las aprehendidas a sede Judicial por infracciòn a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737.

Fuente: FPA.