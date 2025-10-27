Durante los últimos días, y en el marco de una investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó una serie de operativos en la ciudad, donde detuvo a dos hermanos gemelos que comercializaban estupefacientes.

Los allanamientos se hicieron en dos viviendas, una ubicada en Deán Funes al 600 y otra en Quintana al 200, donde lograron incautar varias dosis de cocaína y marihuana, como también plantas y semillas de cannabis sativa, una balanza digital, una moto, más de 300 mil pesos, entre otros elementos vinculados a la causa.

En los procedimientos, además, detuvieron a los dos sospechosos, unos hermanos gemelos de 30 años, los cuales comercializaban los estupefacientes desde sus hogares, y también mediante un modus operandi bastante llamativo, ya que uno de ellos salía a pasear en carrito con su bebé, y allí trasladaba la droga.

Los aprehendidos fueron trasladados a la comisaría local, donde quedarán alojados bajo la infracción de la Ley de Estupefacientes Nº 23.737.

Extraoficialmente el equipo de la Red Panorama pudo conocer la información que los detenidos serían Miguel Ángel y Javier Antonio Ramírez.