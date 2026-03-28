FPA detuvo a nuevo integrante de una organización narco en Bell Ville.

En la ciudad de Bell Ville, Personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico procedió a la detención vigente en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes.

Seguidamente, se diligenció una orden de allanamiento en su domicilio, ubicado en calle camino a Morrison al 1000 de la ciudad de Bell Ville, donde se logró la aprehensión del mismo.

Tras el registro del inmueble, se procedió al secuestro de semillas de cannabis sativa y diversos elementos de interés para la causa. La investigación se encuentra vinculada a un procedimiento realizado el 21 de Diciembre del 2025 en San Marcos Sud, en el que se produjo la detención de tres Personas en la localidad mencionada, donde efectivos de la FPA incautaron 105 dosis de cocaína, dinero, una motocicleta y otros elementos probatorios.

Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en Bell Ville, el detenido fue traslado a sede Judicial, donde fue imputado por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más Personas organizadas.

Fuente: FPA.