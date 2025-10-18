FPA detuvo a un sujeto con antecedentes en Ordoñez.

Durante un operativo realizado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico en la localidad de Ordoñez en el marco de una investigación del Ministerio Público Fiscal, se detuvo a un Hombre mayor de edad y se secuestró estupefacientes.

El procedimiento se efectuó en dos viviendas ubicadas sobre ruta Provincial Nº 6, Kilómetro 511.

Una de las mismas, funcionaba como punto de venta de drogas. En el lugar, los investigadores de la FPA detuvieron a un Hombre de 27 años y secuestraron varias dosis de marihuana y semillas de cannabis sativa.

Cabe mencionar que el investigado cuenta con antecedentes por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, registrados en el año 2024.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Bell Ville, el detenido fue trasladado a sede Judicial junto con los elementos incautados por presunta infracción a la Ley Nacional Nº 23.737.

Fuente: FPA.