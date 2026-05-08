Durante la tarde y noche del jueves, tras diversas investigaciones la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó varios allanamientos en la ciudad y detuvieron a 4 personas.

Los operativos se llevaron a cabo en viviendas de las calles Córdoba y Hernández, todas sin numeración. En las casas los uniformados secuestraron varias dosis de cocaína, marihuana, más de 1 millón de pesos, dos motocicletas, balanzas digitales, entre otros elementos vinculados a la causa.

Como resultado, cerraron cuatro puntos de ventas de drogas que llevaban a cabo tres hombres, de 21, 28 y 38 años, como también una mujer de 32.

Los sospechosos fueron detenidos y llevados a la sede judicial.