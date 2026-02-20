FPA realizó un allanamiento en Monte maíz Un detenido.

Grupos operativos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron dos allanamientos, que culminaron con la detención de un sujeto de 27 años en la ciudad de Monte Maíz.

El operativo fue llevado a cabo en las viviendas ubicadas sobre calle La Pampa s/n y Atilio Teresa al 2400 de la mencionada ciudad.

En el lugar, se incautaron varias Plantas de cannabis sativa, una escopeta y elementos de interés para la causa.

Durante el operativo, la Fiscalía de 2 da Nominación de Bell Ville dispuso la detención del sujeto mayor de edad y su traslado a sede Judicial.

Para concluir, Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de Bell Ville dispuso la remisión de las evidencias incautadas por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Fuente: FPA.