En diálogo con el equipo de Red Panorama, Claudia Godoy, la intendente de San Marcos Sud, cuestionó la falta de respuestas del PAMI ante las deudas que mantiene con los municipios y se refirió a la protesta que realizaron intendentes de distintos partidos políticos en Córdoba.

Además sostuvo que el reclamo también alcanza al recorte de medicamentos del programa Remediar y advirtió sobre las dificultades para sostener las prestaciones sanitarias.

Godoy aseguró que San Marcos Sud lleva un año sin cobrar los servicios brindados a los afiliados del PAMI, pese a que el municipio mantiene en funcionamiento consultorios y otras prestaciones. Además, cuestionó que el organismo haya destinado recursos a una auditoría en su hospital mientras mantenía pagos pendientes. Según estimó, el operativo costó alrededor de nueve millones de pesos, cuando la deuda con la localidad rondaba los siete millones.

La intendente afirmó que el hospital local tiene habilitados sus servicios, entre ellos las ambulancias, las camas, la farmacia y la vacunación, y aseguró que durante la auditoría no se encontraron irregularidades. También cuestionó la intervención de funcionarios nacionales y reclamó respuestas de los representantes políticos vinculados al organismo. “Que por lo menos nos atienda el teléfono y diga: ‘A ver, ¿qué está pasando?’”, expresó, al referirse al diputado nacional Gabriel Bornoroni.

Durante la entrevista, Godoy también denunció un supuesto trato diferencial en los pagos del PAMI a Marcos Juárez. Según relató, al municipio se le habría cancelado una deuda durante la campaña electoral, mientras otras localidades continuaban esperando los fondos. “El único que se benefició de todo esto es Marcos Juárez”, sostuvo. Esta afirmación corresponde a la denuncia de la intendente y requeriría corroboración con documentación oficial y las autoridades involucradas.

La mandataria explicó que los intendentes decidieron visibilizar el reclamo mediante una manifestación pacífica frente a las oficinas del PAMI, sin interrumpir la atención ni impedir la circulación. Según describió, los participantes se limitaron a aplaudir y reclamar que les pagaran las prestaciones adeudadas. Godoy remarcó que la protesta reúne a representantes de distintos espacios políticos y que la preocupación excede las diferencias partidarias.

Finalmente, la intendente adelantó que los municipios buscarán ampliar el reclamo a nivel regional y nacional, con la posibilidad de viajar a Buenos Aires para visibilizar la situación. También señaló que evalúan coordinar acciones con otros representantes de la región Centro, ante lo que consideran un problema que afecta a las prestaciones de salud en distintas localidades. “No vamos a achicarnos y no vamos a bajar los brazos”, afirmó.

Godoy advirtió que los municipios enfrentan cada vez más dificultades para responder a las necesidades de sus vecinos mientras esperan los recursos comprometidos. En ese sentido, sostuvo que el problema no afecta únicamente a San Marcos Sud, sino también a otras localidades que brindan atención a afiliados del PAMI. “No nos entra más nada a los intendentes”, concluyó.