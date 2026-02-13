Segunda Fecha de la Copa Ciudad de Marcos Juárez de Fútbol en la cancha de Tiro Federal de Marcos Juárez.
Con el auspicio de la Municipalidad de Marcos Juárez.
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 0 VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 0
Arbitro: Omar Arrieta Líneas: Emiliano Peralta y Franco Pairetti.
Por Tiro Federal de Marcos Juárez: ROMÁN D ALESSANDRO, JUAN BATIGELLI, JUAN DATTO, LEONEL MAGRA, VALENTINO TABORDA, LEONEL BOTTACIN, LUCAS ULLA, SANTIAGO VEGA, JEREMÍAS VÁZQUEZ, TOMÁS MONTIEL POCHETTINO, y GONZALO PEREYRA. Suplentes: JUAN PERALTA, VALENTÍN LUJÁN BERTO, LUCAS MATTIO, MARTÍN PAVONE, LUCAS BOTTA, MARTÍN CONTRERAS y LEONARDO KLIKAILO.
D. T: RAMÓN PALACIOS Preparador Físico: RODRIGO ROMÁN Ayudante Principal: FACUNDO LOVERA.
Por Villa Argentina de Marcos Juárez: KALEB ABREGÚ, BRUNO BUSTAMANTE, THOMÁS TANDUCCI, FACUNDO SISTERNA, MARTÍN WEHRLI, JUAN CRUZ PIEDRAS, SANTIAGO RÍOS, MAXIMILIANO NIETO, GENARO FINELLI, JUAN ROCHA, y CELSO RODRÍGUEZ. Suplentes: GONZALO BÁEZ, SANTIAGO DISTEL, MATÍAS ROJAS, JUAN GAMBOA, ADRIANO PERALTA y MATEO TANDUCCI.
D. T: JOSÉ SILVA Preparador Físico: FEDERICO PFENING Ayudantes: DIEGO ROSENDO y LAUTARO SILVA.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 1 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 1
Arbitro: EMILIANO PERALTA Líneas: OMAR ARRIETA y FRANCO PAIRETTI.
Por SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ: JOAQUÍN CÉLIZ, JUAN SASIA, SANTIAGO CUESTA, FEDERICO CATALA, JEREMÍAS MALDONADO, MAXIMILIANO FERNÁNDEZ, DYLAN GODOY, DAVID PÁEZ, WILLIAM GUTIÉRREZ, GONZALO FERNÁNDEZ y LEANDRO VILLALÓN. Suplentes: NICOLÁS PEDRAZA, ESTEBAN BUSSANO, LEONARDO TEVEZ, LUCIO SPACESSI, LUCIANO AGUIRRE, MATÍAS GODOY y LAUTARO FINELLI.
D. T: NICOLÁS PUCHETA. Preparador Físico: DAMIÁN BECCHIO.
Por ARGENTINO de MARCOS JUÁREZ: NICOLÁS BORDI, NAZARENO SACCONI, IGNACIO CRISPIN, IGNACIO HERRERA, FEDERICO SANABRIA, AGUSTÍN TINARI, JUAN CASAIS, JUAN AYALA, GABRIEL VESCOVO, BRUNO SOSA, y ENZO PRAVISAN. Suplentes: PEDRO NATALI, TOMÁS SCHREIBER, MATÍAS CRIADO, SANTINO GILLI, IAN NICHEA, JOAQUÍN VALDEZ y AGUSTÍN CONTRERAS.
D. T: EDGARDO PÉREZ.
Goles: Primer Tiempo: 27 GABRIEL VESCOVO para Argentino
Segundo Tiempo: 15 WILLIAM GUTIÉREZ para San Martín.
Expulsados: Segundo Tiempo: 22 MAXIMILIANO FERNÁNDEZ de San Martín-NICOLÁS BORDI y BRUNO SOSA de Argentino.
Público: 600 Personas.
La tabla de posiciones es la siguiente: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 4 Puntos, TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 2, ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 2, VILLA ARGENTINA 1 Punto.
En la próxima fecha el martes : 19:00 horas ARGENTINO vs. VILLA ARGENTINA
21:00 horas: TIRO FEDERAL vs. SAN MARTÍN.