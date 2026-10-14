Fútbol: Copa Córdoba: 3 Etapa.
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. LAMBERT DE MONTE MAÍZ
Hora: 21:00.
Esta noche trasmitimos por la Red Panorama 101.3 desde las 20:30 horas con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios Víctor Alarcón, Móvil Facundo Blardone, Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi,Operador Bernardo Barovero Central Informativa Marcelo Macerata
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE vs. NELSON PAGE DE HUINCA RENANCO
Hora: 21:00.
ATENAS DE RÍO CUARTO vs. LOS ANDES DE CÓRDOBA
Hora: 21:00.
RÁCING DE CÓRDOBA vs. CENTRAL NORTE ARGENTINO DE CRUZ DEL EJE
Hora: 19:00.
Fútbol: Liga Bellvillense: Fecha 12 de la Categoría B. Zona Dos.
Horario: 20.00 horas Cuarta División.
22:00 horas Primera División.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. CENTRO DEPORTIVO ROCA
PROGRESO DE NOETINGER vs. LEONES
FIRPO DE SAN MARCOS SUD vs. VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ
Libre: TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ.