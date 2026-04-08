Fùtbol de Argentino:

Queremos expresar nuestro agradecimiento al Legislador Departamental Carlos Carignano por su salutaciòn y reconocimiento, con motivo de la obtenciòn del Campeonato Provincial de Fùtbol 2026.

Muchas gracias por acompañar y destacar este momento tan significativo para nuestra instituciòn.

Legislatura Còrdoba

Còrdoba, Lunes 6 de Abril del 2026.

Sr. Presidente

Club Argentino Marcos Juàrez

Alejandro Ros Artayeta

De mi mayor consideraciòn:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a fin de expresar mi màs sincera felicitaciòn al Club Argentino de Marcos Juàrez por la obtenciòn del tìtulo en el Torneo Provincial.

Este logro deportivo es el resultado del esfuerzo, la dedicaciòn y el compromiso de jugadores, cuerpo tècnico, dirigentes y de toda la comunidad que acompaña permanentemente a la instituciòn. Sin dudas, este Campeonato enaltece un solo al Club, sino tambièn a la ciudad y al Departamento Marcos Juàrez y al deporte cordobès en su conjunto.

Cabe destacar el rol fundamental que cumplen las instituciones deportivas como espacios de contenciòn, formaciòn y trasmisiòn de valores esenciales como el trabajo en equipo, la perseverancia y el respecto.

Por todo ello, hago llegar mi reconocimiento y auguro los mayores èxitos en los desafìos venideros.

Sin otro particular, saludo a ustedes con gran estima.

Carlos Atilio Carignano.

Legislador Dpto Marcos Juàrez.