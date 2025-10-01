Fútbol de San Martín:

Jugadores del Cele representan a la Liga Bellvillense en el Provincial de Selecciones !.

Desde el martes 30 de Septiembre al domingo 05 de Octubre se estará disputando el Provincial de Selecciones en las categorías Sub 13 y Sub 15.

Nuestro club estará representado en la Selección de la Liga Bellvillense en la categoría Sub 13 por los jugadores Pedro Gargiulo, Agustín Pizarro, Santino Avendaño y Genaro Tenaglia.

En la categoría Sub 15, participarán Pedro Sciutto, Valentín Baro y Genaro Rensi.

Este torneo Provincial de Selecciones nuclea a los jugadores destacados de todos los equipos de la Liga Bellvillense, dicha competencia se desarrollará en la ciudad de Río Cuarto.

Desde el Club San Martín, felicitamos a los chicos por esta merecida oportunidad que obtuvieron y los mejores deseos para que sea una hermosa experiencia !.

¡ Disfruten la pasión del Fútbol !.